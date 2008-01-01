Белорусское национально-культурное общество отметило «Коляды»

Новости Культура | 15 января 2018 | 20:03

В пятницу, 12 января, работники Даугавпилсского Центра белорусской культуры провели веселый праздник «Коляды».

Праздник тесно связан с народными традициями. Обязательное действо – хождение по домам с песнями, играми, гаданиями. Неотъемлемый герой праздника – Коза, изгоняющая из домов злых духов, несущая прибыль и богатый урожай. Для того, чтобы это случилось необходимо было зазывать Козу в дом, привечая колядовщиков монетами и сладкими угощениями.

Колядовщики двигались по улице Ригас, желая всем счастья, богатства, здоровья горожанам и их семьям. Досталось пожеланий и заведениям, находящимся на главном променаде. Закончилось действо в Даугавпилсской городской думе, где вместе с веселыми песнями были высказаны теплые пожелания работникам и руководству Думы.

Белорусское национально-культурное общество желает всем горожанам улыбок, надежд и любви в новом году!

Daugavpils.lv