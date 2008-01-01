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Новости Общество | 15 января 2018 | 19:59

Система видеонаблюдения помогает бороться со стихийными свалками

О стихийных свалках в гаражах по улице Балву говорилось не раз. Управление коммунального хозяйства с завидным постоянством вывозит оттуда как бытовые, так и опасные отходы, оставленные там нерадивыми горожанами. В последнее время, заметим, ситуация начала улучшаться. Коммунальщики связывают это с активной работой Полиции самоуправления по данному вопросу.

У Полиции самоуправления свои специфические меры профилактики таких правонарушений. Патрулируя гаражи и сидя в ночных засадах проблему не решить. На помощь приходит мобильная система видеонаблюдения.
Заметим, что технические характеристики камер позволяют работать как днем, так и ночью, на видеозаписи хорошо различимы и государственные номера транспортных средств, на которых сюда привозят мусор и лица, совершающих правонарушения. Штрафы за нарушения правил обхозяйствования мусора серьезные и предупреждения здесь не предусмотрены.

При назначении штрафа Административная комиссия принимает во внимание признание вины правонарушителем, обстоятельство при котором было совершено правонарушение, а также способность человека оплатить штраф.

Наказание и его неотвратимость рано или поздно исправят ситуацию со стихийными свалками в городе, однако хочется верить, что основной мотив законопослушного поведения не штрафы, а совесть и желание жить в чистой среде. Чтобы потомки от нашего свинства не страдали.

Daugavpils.lv

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