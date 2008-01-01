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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 января
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С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.
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Новости Латвия | 15 января 2018 | 19:55
Новая неделя начнется с холода и ветра
В понедельник 15 января в Латвии усилится ветер – из-за этого людям будет казаться, что на улице мороз сильнее, чем на самом деле, прогнозируют синоптики.
Облачность станет не такой плотной, но местами возможен небольшой снег.
Умеренный южный, юго-восточный ветер станет сильным в западной и центральной части страны. Его порывы могут достигать 8-13 м/сек.
Температура воздуха с утра до -7..-12 градусов, днем мороз ослабеет до -4..-8.
В Риге сегодня без существенных осадков, умеренный юго-западный ветер днем будет порывистым, сообщает Gismeteo. Рано утром -9, днем мороз будет на пару-тройку градусов меньше, -5..-7.
LSM
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