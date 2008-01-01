Новая неделя начнется с холода и ветра

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 января

Именины:
Фелицита, Феликс / Марк, Пётр, Сергей

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-5 .. -7 C
Вечер
-7 .. -9 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Зато нас по головке погладят! {121}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

6. Коммунальные службы предупреждают: выходить на неокрепший лед опасно {1}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

9. Шум на работе! Как действовать? {1}

10. В помещении музея общества пенсионеров «Дауэр» открыли «Уголок для души»

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {154}

 

Новости Латвия | 15 января 2018 | 19:55

Новая неделя начнется с холода и ветра

В понедельник 15 января в Латвии усилится ветер – из-за этого людям будет казаться, что на улице мороз сильнее, чем на самом деле, прогнозируют синоптики.

Облачность станет не такой плотной, но местами возможен небольшой снег.

Умеренный южный, юго-восточный ветер станет сильным в западной и центральной части страны. Его порывы могут достигать 8-13 м/сек.

Температура воздуха с утра до -7..-12 градусов, днем мороз ослабеет до -4..-8.

В Риге сегодня без существенных осадков, умеренный юго-западный ветер днем будет порывистым, сообщает Gismeteo. Рано утром -9, днем мороз будет на пару-тройку градусов меньше, -5..-7.  

LSM

Добавить комментарий

 