Новая неделя начнется с холода и ветра

Новости Латвия | 15 января 2018 | 19:55

В понедельник 15 января в Латвии усилится ветер – из-за этого людям будет казаться, что на улице мороз сильнее, чем на самом деле, прогнозируют синоптики.

Облачность станет не такой плотной, но местами возможен небольшой снег.

Умеренный южный, юго-восточный ветер станет сильным в западной и центральной части страны. Его порывы могут достигать 8-13 м/сек.

Температура воздуха с утра до -7..-12 градусов, днем мороз ослабеет до -4..-8.

В Риге сегодня без существенных осадков, умеренный юго-западный ветер днем будет порывистым, сообщает Gismeteo. Рано утром -9, днем мороз будет на пару-тройку градусов меньше, -5..-7.

LSM