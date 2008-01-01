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Новости Латвия | 12 января 2018 | 22:43

Ночь на субботу будет самой холодной с февраля прошлого года

Пресс-фото

Ночь на субботу в Латвии будет самой холодной с февраля прошлого года - во многих местах, особенно в восточных регионах, похолодает до -10 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ночью будет не холоднее -16 градусов, а на морском побережье в Курземе местами - не холоднее -6 градусов.

Днем максимальная температура воздуха ожидается от -2 градусов местами в Курземе до -8 градусов на востоке Латвии.

Прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода. Ночью и днем ветер будет слабый, в основном юго-восточный.

В Риге субботний день будет солнечным и безветренным. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, в пригородах - до -11 градусов, днем потеплеет до -4..-5 градусов.

В ближайшие сутки ожидается также самое высокое с февраля 2017 года атмосферное давление.

Делфи

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