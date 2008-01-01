С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 января
Старый Новый год
Именины:
Айра, Арийс, Арис, Харийс / Мелания
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроят бунт.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -6 .. -8 C
- Утро
- -7 .. -9 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -6 .. -8 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2137 ()
|GBP
|0.8898 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.7074 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
3. Зато нас по головке погладят! {121}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу
9. Автобусы и трамваи {154}
10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 января 2018 | 22:43
Ночь на субботу будет самой холодной с февраля прошлого года
Ночь на субботу в Латвии будет самой холодной с февраля прошлого года - во многих местах, особенно в восточных регионах, похолодает до -10 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Ночью будет не холоднее -16 градусов, а на морском побережье в Курземе местами - не холоднее -6 градусов.
Днем максимальная температура воздуха ожидается от -2 градусов местами в Курземе до -8 градусов на востоке Латвии.
Прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода. Ночью и днем ветер будет слабый, в основном юго-восточный.
В Риге субботний день будет солнечным и безветренным. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, в пригородах - до -11 градусов, днем потеплеет до -4..-5 градусов.
В ближайшие сутки ожидается также самое высокое с февраля 2017 года атмосферное давление.
Добавить комментарий