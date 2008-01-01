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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 12 января 2018 | 22:32

Мороз и ветер: синоптики обещают латвийцам неприятную погоду на следующей неделе

Пресс-фото

По данным Global Forecast System, 16 и 17 января в центральной и западной части Латвии ожидается существенное усиление ветра. Как отмечают синоптики, порывы юго-восточного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду. Еще сильней ветер будет на мысе Колка, сообщает ЛЕТА.

Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, минимальная температура воздуха в эти дни будет -6..-12 градусов, а температура комфорта - температура воздуха с учетом ветра, солнца, влажности и других погодных факторов – от 14 до -19 градусов.

В Видземе и Латгале синоптики прогнозируют ясную погоду, однако столбики термометров опустятся к отметке -15 градусов.

Delfi

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