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Новости Происшествия | 12 января 2018 | 22:28
В Лудзе сгорел дом журналистки
В четверг, 11 января, при невыясненных пока обстоятельствах сгорел дом корреспондента газеты Ludzas Zeme Аниты Даукште, которая судится с прокурором Наталией Громой и главой отдела Уголовной полиции в Лудзе Денисом Жулиным. Об этом агентству LETA сообщила главный редактор издания Лайма Линужа.
В связи с произошедшим Даукште обратилась в правоохранительные органы с двумя заявлениями. Она просит особо тщательно расследовать ЧП с пожаром, а также обеспечить ей безопасность. И сама Даукште, и редакция Ludzas Zeme считают, что, возможно, имел место поджог в связи с недавними публикациями о контрабанде.
Прокуратуру Даукште также призвала обратить внимание на данный случай и "не допустить победы в Лудзе контрабандной мафии над свободной прессой".
В 2015 году работающая в Резекне прокурор Наталия Грома добилась начала уголовного процесса против Даукште по пункту 2 статьи 157 Уголовного закона — "за очернение в средствах массовой информации". Дело связано с публикациями в Ludzas Zeme, в которых имя Громы упоминается в связи с возможными случаями конфликта интересов при судебных процессах о контрабанде. Сестра Громы является женой латгальского "короля контрабанды" Виктора Шабохина.
В статьях Даукште также упрекала Грому в том, что та живет не по средствам — в дорогом доме, зарегистрированном на имя сестры.
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