В Резекне осенью автобусы поедут на электричестве — но не все сразу

Новости Общество | 12 января 2018 | 22:14

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В ноябре этого года в Резекне на маршруты выйдут четыре электробуса чешского производства. Дополнительно в автобусном парке будет оборудовано четыре зарядных устройства, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В 2012 году предприятию «Резекнес сатиксме» была поставлена задача полностью обновить автобусный парк в течение пяти лет. Специалисты предприятия посетили 8 заводов, занимающихся производством автобусов. В польском городе Познань представители Резекне впервые увидели электробус, рассказывает руководитель «Резекнес сатиксме» Евгений Коршенков:

«Тогда эта была новинка, о которой никто не знал. Мы на нём проехались. Он тогда проходил тест-драйв. Мы смогли оценить, насколько это удобно и интересно. Единственное, тогда на него была очень высокая цена. Параллельно с посещением других заводов мы обращали внимание именно на электрические модели, которые появлялись».

Когда появилась возможность через фонды ЕС провести закупку, был проведён конкурс, который выиграла эстонская компания «Baltic Bus Group», которая в течение года должна поставить в Резекне 4 электробуса чешского завода «SOR» на 25 посадочных мест и длиной 9,5 метра, говорит Коршенков:

«Общая сумма проекта 1,6 миллиона евро. В данном случае 4 автобуса, делим сумму на четыре - получается вместе со всеми зарядными устройствами. Боюсь соврать про точную цифру, но это было меньше 400 тысяч евро за комплект – автобус плюс зарядное устройство».

85% суммы покрывается за счёт еврофондов, и по договору электробусы должны прибыть в ноябре этого года. Практически сразу новый транспорт будет пущен на городские маршруты. Сотрудники «Резекнес сатиксме» пройдут обучение на заводе, чтобы обеспечить ремонт электробусов на месте. Кроме того, будут построены специальные зарядные устройства. На одной зарядке электробус может проехать 150 километров.

«У нас уже готов технический проект. 4 зарядных устройства будут находиться у нас на территории. Они должны быть установлены до сентября месяца этого года».

Резекне станет первым городом Латвии, где на постоянной основе будет курсировать общественный электробус. Ранее несколько городов тестировали на своих улицах электробусы. Летом прошлого года в течение двух недель с электротранспортом пользовались жители Екабпилса, рассказывает председатель правления Екабпилсского автобусного парка Янис Щербицкий.

«Получилось так, что электробус тестировался в Даугавпилсе. Представитель компании «Солярис», когда ехал из Даугавпилса обратно в Ригу, остановился в Екабпилсе, чтобы провести зарядку. Мы заинтересовались и договорились о проведении такого эксперимента».

Как жители, так и водители остались довольны его результатами. Водители отмечали удобство рабочего места, пассажиры удобства салона. Янис Щербицкий признаёт, что электротранспорт – это наше будущее, но пока в в Екабпилсе автобусы на электротяге приобретать не планируют.

«У нас в планах приобретение автобусов на газу. Для этого выделены деньги из еврофондов. И пока покупка электробусов невозможно, так как всё же они очень дорого стоят».

Низкопольный электробус польской компании «Солярис» тестировался в Даугавпилсе в начале лета в течение двух недель, но и там у самоуправления пока нет планов приобретать общественный транспорт такого типа.

Кстати, зарядка электробусов проходит в двух режимах - медленном и быстром. Медленная длится 6-7 часов, а быстрая 30-40 минут.

LSM