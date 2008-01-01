Животных из приюта в Даугавпилсе пристраивают даже за границу

Новости Общество | 12 января 2018 | 22:08

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В прошлом году в Даугавпилсе более 400 приютских собак и кошек нашли свой новый дом. Причем собак всё чаще берут к себе жители других городов Латвии. Забирают животных и в другие страны, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Новые владельцы в 2017-м забрали почти поровну собак и кошек: 221 и 200 соответственно. Еще 260 котов и кошек были стерилизованы и живут во дворах, где за ними ухаживают неравнодушные горожане. Руководитель приюта Оксана Бондарь называет эти цифры неплохим показателем. Причем география «приемных семей» расширяется:

«Очень много уезжает и в Ригу, и в Валмиеру, и в Вентспилс. И даже в Германию. И у нас была история, когда мы отправляли в Шотландию. Уехала удачно собака. Мы рады, что начинаем работать не только на Даугавпилс, но и гораздо шире. Есть лучшие возможности для устройства. Не просто в деревню на цепь, а люди берут как любимцев».

Однако значительно уменьшить число постояльцев приюту не удается. Пока одних питомцев забирают новые любящие хозяева, других – безответственные люди выбрасывают на улицу. Сейчас в приюте содержится около полусотни собак и столько же кошек. За последних два дня в приют поступило несколько животных, которые, по всем признакам, потерялись. Один из них – кот-богатырь, доставленный с улицы Архитекту: «Несколько дней он просидел в многоквартирном доме за мусоропроводом».

Был доставлен в приют и пес, у которого в роду определенно были французские бульдоги. Подобрали его на улице Чиекуру. Собака очень напугана.

«Люди привезли, сказали, что бегает по дворам. Это мальчик уже в возрасте. Довольно солидный возраст! Нашли его с этим поводком и в этом же ошейнике. Истощённый, худой. Непонятно, где он был, чей он. Или просто выброшен, или потеряли».

В приюте будут рады, если найдутся хозяева этих животных. В противном случае они присоединятся к остальным постоянным обитателям учреждения, что коротают дни в безызвестности и ожидании. У милого пса по кличке Гарри была хозяйка, но из-за возраста и по семейным обстоятельствам она была вынуждена расстаться с верным другом.

«Не так давно он у нас появился. Очень хороший, красивый мальчик! Добрый, общительный. Единственное, к посторонним немного недоверчив. Но это не помешает с хозяевами ему быть ласковым, очень преданным псом. Молодой – поэтому, я думаю, его могли адоптировать и в квартиру, и в частный дом. Он действительно милый мальчишка».

Если вы в поиске верного друга, говорят в Даугавпилсском приюте – то вам определенно стоит наведаться в гости.

LSM