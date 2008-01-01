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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 января 2018 | 22:02
В Даугавпилсе возведут защитную дамбу — от наводнений
В рамках проекта, софинансируемого из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), в Даугавпилсе в районе ул. Нометню планируется возвести защитную дамбу, сообщает пресс-служба Даугавпилсской думы.
Дамба защитит эту территорию от воды во время паводков.
В рамках первой очереди проекта предусмотрено возведение 3200-метровой защитной дамбы между улицами Даугаву и Нометню.
Общие расходы этой очереди проекта - 2,6 млн евро, из них 2,2 млн евро составляют средства ЕФРР.
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