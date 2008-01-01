В Даугавпилсе возведут защитную дамбу — от наводнений

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 января

Именины:
Рейна, Рейнхолдс, Рейнис, Ренатс / Антон, Ирина

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не станет критиковать. Всякое ваше действие будет воспринято как должное.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. -2 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

3. Зато нас по головке погладят! {121}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу

9. Автобусы и трамваи {154}

10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {154}

 

Новости Общество | 12 января 2018 | 22:02

В Даугавпилсе возведут защитную дамбу — от наводнений

LR

В рамках проекта, софинансируемого из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), в Даугавпилсе в районе ул. Нометню планируется возвести защитную дамбу, сообщает пресс-служба Даугавпилсской думы.

Дамба защитит эту территорию от воды во время паводков.

В рамках первой очереди проекта предусмотрено возведение 3200-метровой защитной дамбы между улицами Даугаву и Нометню.

Общие расходы этой очереди проекта - 2,6 млн евро, из них 2,2 млн евро составляют средства ЕФРР.

LSM

Добавить комментарий

 