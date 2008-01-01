Даугавпилс отправит рождественские елки на дрова

Новости Общество | 12 января 2018 | 21:58

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Первый признак того, что новогодние праздники заканчиваются — стоящие у мусорников символы торжества — елки. Местами осыпавшиеся, с остатками украшений, они перестали радовать. Обычно зелёных красавиц утилизируют на полигоне. В Даугавпилсе в этом году решили поступить иначе — и собрать ели, чтобы они принесли пользу, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Опрос на улицах Даугавпилса показал, что большинство жителей города ставят ёлку перед рождеством 24 декабря, а выбрасывают — на Старый Новый год.

В основном к середине января горожане прощаются с елкой: относят ее к мусорным контейнерам — или древесина идёт на растопку, если люди проживают в частном доме. В этом году управление коммунального хозяйства Даугавпилса приняло решение по-новому утилизировать праздничные ёлки, рассказал руководитель управления Айвар Пуданс.

«Чтобы люди не кидали куда-то ёлки, не совали их в контейнеры, а рядышком их складировали. Наши операторы, объезжая, увидят, что там накопилось, там накопилось — а затем одной машиной соберём и по договорённости отвезём в ту котельную, которая это может сжечь. В городе таких котельных нет, и мы бесплатно предоставим Земгальской школе на сожжение»,— отметил он.

Земгальская средняя школа расположена в Деменской волости Даугавпилсского края. Коммунальщики с учебным заведением сотрудничали и раньше. К примеру, привозили старую разобранную мебель. Утилизировать елки таким образом будут впервые. Идею собрать их централизованно позаимствовали у других самоуправлений, продолжил Пуданс.

«Мы тоже попробуем, чтобы они стихийно не валялись, не были разбросаны. Мы их все соберём. Где есть в домах шахты — возле шахт. Про объёмы мне трудно сказать. Для жителей это полностью бесплатно и для школы мы тоже бесплатно сдаём. Мы уже складируем ёлочки. Объезжаем и видим, что они складируются. Сначала мы их соберём на своей базе, а потом полную машину повезём в школу»,— пояснил он.

В Земгальской школе сотрудничество с коммунальным управлением Даугавпилса оценивают как интересное и полезное. В учебном заведении проблем с отоплением нет, а у самого директора школы Александра Петкевича к ёлкам особое отношение.

«Лет восемь назад мне досталась от родителей земля и понемногу — по 500 елочек — покупал саженцы и высаживал. За это время я высадил порядка 3000 елей, после этого к ёлочке я отношусь, как к своему ребёнку. Там она у них сгниёт, пускай лучше сгорит. Подспорье в этом плане небольшое. Дрова закуплены, дров у нас хватает. Это элемент сотрудничества», — указал он.

Однако это ещё не значит, что все ёлки пойдут в огонь. Александр Петкевич рассматривает ель как материал, который может ещё послужить.

«Какие-то ёлочки мы используем для ручек на лопаты, на грабли, потому что простые ручки дети и работники ломают, а если сделать еловую — она сухая и будет очень крепкая. Я не знаю, сколько привезут — 10-20 елей. Будут потолще ёлки — у нас хозяйство вокруг большое, из неё можно сделать хорошую лестницу. В саду школьном сажаешь новое дерево — нужны колышки, чтобы оградить»,— пояснил директор.

А в Резекне, к примеру, продолжает работать устоявшаяся система утилизации елей, рассказывает Юрий Петкевич, исполнительный директор компании ALAAS, которая занимается в городе вывозом мусора.

«Если говорить о жителях многоквартирных домов, то они выбрасывают елки рядом с контейнерами. Можно также привезти на сортировочную площадку, где мы их бесплатно принимаем как крупногабаритный мусор. Вопросов по утилизации елей никогда не возникало, и если система работает не один год, то не вижу смысла что-то менять», — уверен он.

Елки в Резекне, как и до этого в Даугавпилсе, захоранивают на полигоне, где деревья перегнивают.

LSM