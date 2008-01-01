Два жителя Резекне пытались раскрутить свой профиль в Instagram при помощи марихуаны

Новости Происшествия | 12 января 2018 | 22:24

В конце 2017 года в Латгальское региональное управление полиции поступила информация о том, что на Instagram появился подозрительный профиль, в котором было размещено 17 фотографий и видео с изображением группы лиц, употреблявших наркотики в ряде учреждений и общественных местах Резекне.

Чтобы проверить информацию, сотрудники Резекненского участка полиции начали административное делопроизводство, в ходе которого установили личности участвовавших в съемках. Подростков задержали в тот момент, когда они употребляли наркотики во дворе одного из многоквартирных домов.

Задержанных 1999 и 2001 г.р. направили на экспертизу, которая констатировала в их организме наличие марихуаны. Полиция установила, что подозреваемые многократно приобретали и употребляли наркотики, снимая свои "геройства" на фото и видео, а затем публикуя в социальных сетях.

Следствие продолжается.

Delfi