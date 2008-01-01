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Новости Происшествия | 12 января 2018 | 22:21
Перевозчик нелегальных сигарет совершил автоаварию: двое в больнице
В Краславе по подозрению в незаконном обороте акцизных товаров и совершении ДТП с пострадавшими задержан 21-летний мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов. В результате аварии, виновником которой стал задержанный, пострадали два человека.
Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, в январе была получена оперативная информация о том, что в Краславском крае, возможно, хранят, перевозят и реализуют нелегальные сигареты. Чтобы проверить данные, 9 января полиция решила остановить Audi, в которой, как предполагалось, перевозят контрабанду. Однако, заметив полицию, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, игнорируя требования стражей порядка остановиться.
В Краслеве, на ул. Аглонас машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с VW. В аварии пострадали водитель и пассажир второго транспортного средства — женщина 1975 г.р. и мужчина 1987 г.р. Оба пострадавших госпитализированы, а водитель Audi задержан.
При досмотре в машине нашли 10 ящиков с сигаретами: всего 165 000 штук, все пачки были без акцизных марок. Товар изъят и направлен на экспертизу.
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