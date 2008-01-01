Перевозчик нелегальных сигарет совершил автоаварию: двое в больнице

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 января

Именины:
Рейна, Рейнхолдс, Рейнис, Ренатс / Антон, Ирина

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня в вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. -2 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

3. Зато нас по головке погладят! {121}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу

9. Автобусы и трамваи {154}

10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {154}

 

Новости Происшествия | 12 января 2018 | 22:21

Перевозчик нелегальных сигарет совершил автоаварию: двое в больнице

apollo

В Краславе по подозрению в незаконном обороте акцизных товаров и совершении ДТП с пострадавшими задержан 21-летний мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов. В результате аварии, виновником которой стал задержанный, пострадали два человека.

Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, в январе была получена оперативная информация о том, что в Краславском крае, возможно, хранят, перевозят и реализуют нелегальные сигареты. Чтобы проверить данные, 9 января полиция решила остановить Audi, в которой, как предполагалось, перевозят контрабанду. Однако, заметив полицию, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, игнорируя требования стражей порядка остановиться.

В Краслеве, на ул. Аглонас машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с VW. В аварии пострадали водитель и пассажир второго транспортного средства — женщина 1975 г.р. и мужчина 1987 г.р. Оба пострадавших госпитализированы, а водитель Audi задержан.

При досмотре в машине нашли 10 ящиков с сигаретами: всего 165 000 штук, все пачки были без акцизных марок. Товар изъят и направлен на экспертизу.

Делфи

Добавить комментарий

 