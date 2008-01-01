У грунтовых дорог в городе появились контейнеры с песчано-солевой смесью

Новости Общество | 11 января 2018 | 20:24

Грунтовые дороги в зимний период требуют тщательного обслуживания, ведь нестабильная температура воздуха, смена мороза и оттепели способствуют быстрому появлению ям и неровностей.

Грунтовые дороги в городе постепенно асфальтируют, однако в микрорайонах частной застройки таких еще достаточно много. По конкурсу, проводимому Управлением коммунального хозяйства по обеспечению обслуживания грунтовых дорог в зимнее время победила фирма Спец. АТП, предложившая самую низкую цену и имеющая долголетний опыт работы в городе. Отметим, что это первый сезон, когда на улицах с грунтовым покрытием установили контейнеры с песчано-солевой смесью для посыпки проезжей части и тротуаров во время гололеда.

Согласно обязывающим правилам такая против гололёдная смесь должна быть доступна жителям частного сектора, для использования по назначению по мере необходимости. Управление коммунального хозяйства просит жителей не сбрасывать в эти контейнеры пакеты с бытовыми отходами, не создавать возле контейнеров свалки мусора. По мере использования емкости будут пополнять песчано-солевой смесью. Что касается механической посыпки грунтовых дорог против гололедной смесью, то в этом году по договору это должно произойти 4 раза и при таких погодных условиях, когда будет констатировано сильное обледенение и движение по этим дорогам будет затруднено как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Daugavpils.lv