В 2018 году в SIA ,,Daugavpils autobusu parks”планируется закрытие 48 маршрутов

Новости Общество | 11 января 2018 | 20:21

SIA "Daugavpils autobusu parks" является одним из самых больших транспортных предприятий Латвии в сфере перевозки пассажиров. В соответствии с распоряжением Министерства сообщения, в новом году его ожидает оптимизация сети маршрутов.

Для эффективного использования доступных средств и с целью сохранения доступности общественного транспорта в сельских районах и малозаселённых местах, планируется сократить 48 междугородних автобусных маршрутов.

В автобусном парке более 100 автобусов и работают сотни человек, большая часть которых – жители Даугавпилса. Сокращение количества рейсов на прямую коснётся работы самого предприятия.

Общественный транспорт в основном используют люди, у которых нет собственного автомобиля и пенсионеры, которые едут за покупками для своего хозяйства и собственных нужд. Необходимо отметить, что закрытие рейсов создаст этой категории жителей значительные неудобства.

Пока ясно одно: изменения в расписании движения необходимо приспособить к запросу потребителей, чтобы обеспечить мобильность жителей и дачников.

Daugavpils.lv