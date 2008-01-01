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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 11 января 2018 | 20:21
В 2018 году в SIA ,,Daugavpils autobusu parks”планируется закрытие 48 маршрутов
SIA "Daugavpils autobusu parks" является одним из самых больших транспортных предприятий Латвии в сфере перевозки пассажиров. В соответствии с распоряжением Министерства сообщения, в новом году его ожидает оптимизация сети маршрутов.
Для эффективного использования доступных средств и с целью сохранения доступности общественного транспорта в сельских районах и малозаселённых местах, планируется сократить 48 междугородних автобусных маршрутов.
В автобусном парке более 100 автобусов и работают сотни человек, большая часть которых – жители Даугавпилса. Сокращение количества рейсов на прямую коснётся работы самого предприятия.
Общественный транспорт в основном используют люди, у которых нет собственного автомобиля и пенсионеры, которые едут за покупками для своего хозяйства и собственных нужд. Необходимо отметить, что закрытие рейсов создаст этой категории жителей значительные неудобства.
Пока ясно одно: изменения в расписании движения необходимо приспособить к запросу потребителей, чтобы обеспечить мобильность жителей и дачников.
Daugavpils.lv
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