С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1992 ()
|GBP
|0.8867 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.3985 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {121}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу
6. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Шум на работе! Как действовать? {1}
9. Автобусы и трамваи {154}
10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 11 января 2018 | 20:17
Делегация Даугавпилсской городской думы посетила китайский город – побратим Харбин
Латвию и Китай разделяют тысячи километров, но это не является преградой для тесного общения и взаимовыгодного сотрудничества. 2018 год стал юбилейным с момента подписания договора о побратимстве наших городов.
Делегация Даугавпилсской городской думы во главе с мэром Рихардом Эйгимом посетила город – побратим Харбин.
Главной целью этой поездки стало возобновление контактов и расширение взаимовыгодного сотрудничества между городами.
6 января 2018 года в рамках визита Даугавпилсской делегации в Харбин в зале дворца Дружбы г. Харбина состоялась встреча с мэром Харбина Сун Сибинь.
В ходе встречи были достигнуты ряд договоренностей в области культуры: оговорены возможности организации всевозможных выставок. В том числе намечены планы обмена выступлениями художественных коллективов. Например, уже в этом году планируется приезд художественных коллективов Харбина на праздник города в Даугавпилс.
Харбинскую сторону так же интересует сотрудничество с предприятиями города, которые работают в области производства и переработки продуктов питания. Так же был проявлен интерес к экспорту сельскохозяйственной продукции и техники. Совместная работа в этом направлении будет продолжена.
В рамках визита китайской стороной была организована встреча с представителями Харбинского медицинского университета и его президентом Баофенг Янгом. На встрече обсуждались вопросы совместного сотрудничества и обмена информацией в области медицины. Так же речь шла о возможности включения Даугавпилсского медицинского колледжа в состав Международной ассоциации медицинских университетов.
В результате было подписано соглашение о сотрудничестве между Харбинским медицинским университетом и Даугавпилсским медицинским колледжом.
Основной целью соглашения является объединение общих, в том числе профессиональных интересов, а так же координация взаимодействия между двумя медицинскими учреждениями.
Соглашение послужит дальнейшему развитию высшего профессионального образования в Даугавпилсе в области медицины, а также разнообразит качество образовательных программ Даугавпилсского медицинского колледжа, положит начало обмену студентами, врачами и научно-педагогическими работниками, даст возможность организации стажировок для врачей города Даугавпилса.
Во время церемонии открытия 34-го Международного фестиваля льда и снега и Года культурной столицы восточной Азии 2018 города Харбина Даугавпилсская делегация встретилась с Временно поверенной посольства Латвии в Китае Инесей Лиепиней и другими представителями Латвийского посольства в Китае. Во время встречи со стороны посольства было озвучено не только одобрение и поддержка планов развития сотрудничества, но и предложение оказания помощи Даугавпилсу со стороны Посольства Латвии в Китае в установлении еще более тесных связей между Харбином и Даугавпилсом.
Делегация Даугавпилса приняла участие в Международном форуме развития холодной зоны Харбина. Среди участников и гостей конференции были как госпредставители, так и представители бизнеса таких стран как Япония, Корея, Монголия, Россия, Норвегия, Финляндия и др.
Форум проходил под девизом “Международное открытое сотрудничество и развитие культуры между странами”.
В представленных участниками форума докладах была изложена информация и взгляды на возможные формы сотрудничества в области экономики, образования и культуры. Участие в форуме позволило нашему городу укрепить существующие контакты, а также приобрести новые.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий