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Новости Общество | 11 января 2018 | 20:17

Делегация Даугавпилсской городской думы посетила китайский город – побратим Харбин

Латвию и Китай разделяют тысячи километров, но это не является преградой для тесного общения и взаимовыгодного сотрудничества. 2018 год стал юбилейным с момента подписания договора о побратимстве наших городов.

Делегация Даугавпилсской городской думы во главе с мэром Рихардом Эйгимом посетила город – побратим Харбин.

Главной целью этой поездки стало возобновление контактов и расширение взаимовыгодного сотрудничества между городами.

6 января 2018 года в рамках визита Даугавпилсской делегации в Харбин в зале дворца Дружбы г. Харбина состоялась встреча с мэром Харбина Сун Сибинь.

В ходе встречи были достигнуты ряд договоренностей в области культуры: оговорены возможности организации всевозможных выставок. В том числе намечены планы обмена выступлениями художественных коллективов. Например, уже в этом году планируется приезд художественных коллективов Харбина на праздник города в Даугавпилс.

Харбинскую сторону так же интересует сотрудничество с предприятиями города, которые работают в области производства и переработки продуктов питания. Так же был проявлен интерес к экспорту сельскохозяйственной продукции и техники. Совместная работа в этом направлении будет продолжена.

В рамках визита китайской стороной была организована встреча с представителями Харбинского медицинского университета и его президентом Баофенг Янгом. На встрече обсуждались вопросы совместного сотрудничества и обмена информацией в области медицины. Так же речь шла о возможности включения Даугавпилсского медицинского колледжа в состав Международной ассоциации медицинских университетов.

В результате было подписано соглашение о сотрудничестве между Харбинским медицинским университетом и Даугавпилсским медицинским колледжом.

Основной целью соглашения является объединение общих, в том числе профессиональных интересов, а так же координация взаимодействия между двумя медицинскими учреждениями.

Соглашение послужит дальнейшему развитию высшего профессионального образования в Даугавпилсе в области медицины, а также разнообразит качество образовательных программ Даугавпилсского медицинского колледжа, положит начало обмену студентами, врачами и научно-педагогическими работниками, даст возможность организации стажировок для врачей города Даугавпилса.

Во время церемонии открытия 34-го Международного фестиваля льда и снега и Года культурной столицы восточной Азии 2018 города Харбина Даугавпилсская делегация встретилась с Временно поверенной посольства Латвии в Китае Инесей Лиепиней и другими представителями Латвийского посольства в Китае. Во время встречи со стороны посольства было озвучено не только одобрение и поддержка планов развития сотрудничества, но и предложение оказания помощи Даугавпилсу со стороны Посольства Латвии в Китае в установлении еще более тесных связей между Харбином и Даугавпилсом.

Делегация Даугавпилса приняла участие в Международном форуме развития холодной зоны Харбина. Среди участников и гостей конференции были как госпредставители, так и представители бизнеса таких стран как Япония, Корея, Монголия, Россия, Норвегия, Финляндия и др.

Форум проходил под девизом “Международное открытое сотрудничество и развитие культуры между странами”.

В представленных участниками форума докладах была изложена информация и взгляды на возможные формы сотрудничества в области экономики, образования и культуры. Участие в форуме позволило нашему городу укрепить существующие контакты, а также приобрести новые.

Daugavpils.lv

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