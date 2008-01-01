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Новости Латвия | 11 января 2018 | 20:07
Четверг, 11 января: местами солнечно
Над Финляндией усилится антициклон, он и определит погоду в Латвии.
Облачности будет больше в Видземе и Латгалии, а в Курземе и Земгале выглянет солнце. Осадков не ожидается. Ветер слабый, восточных направлений. Максимальная температура воздуха — 0…-3 градуса.
В Риге преимущественно солнечная погода и небольшой мороз, 0..-2.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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