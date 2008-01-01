Четверг, 11 января: местами солнечно

Новости Латвия | 11 января 2018 | 20:07

Над Финляндией усилится антициклон, он и определит погоду в Латвии.

Облачности будет больше в Видземе и Латгалии, а в Курземе и Земгале выглянет солнце. Осадков не ожидается. Ветер слабый, восточных направлений. Максимальная температура воздуха — 0…-3 градуса.

В Риге преимущественно солнечная погода и небольшой мороз, 0..-2.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM