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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 11 января 2018 | 20:07

Четверг, 11 января: местами солнечно

Над Финляндией усилится антициклон, он и определит погоду в Латвии.

Облачности будет больше в Видземе и Латгалии, а в Курземе и Земгале выглянет солнце. Осадков не ожидается. Ветер слабый, восточных направлений. Максимальная температура воздуха — 0…-3 градуса.

В Риге преимущественно солнечная погода и небольшой мороз, 0..-2.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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