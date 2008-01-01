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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует. Стоит ли мучаться?
Источник: ignio.com
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Новости В мире | 10 января 2018 | 21:15
Умер легендарный российский актер Михаил Державин
Народный артист России Михаил Державин скончался после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщили представители Московского академического театра сатиры.
Державину был 81 год.
Точная причина смерти пока не называется, дата и место похорон актера будут известны позже.
Михаил Державин родился в 1936 году. В 1954-м поступил в Театральное училище имени Щукина. Артист играл в Театре сатиры с 1964 года, до этого служил в Московском государственном театре имени Ленинского Комсомола («Ленком»).
Он снялся в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Чокнутые», «Старые клячи» и «Ревизор».
Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета.
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