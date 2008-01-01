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Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 января 2018 | 20:53
В Даугавпилсе и окрестностях смертность более чем вдвое превысила рождаемость
В прошлом году в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае умерли 1915 человек, а родилось всего 919, свидетельствуют данные Даугавпилсского городского и краевого загса, сообщает ЛЕТА.
Такую статистику в загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, чтобы содержать семью, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.
В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1879 человек, рождаемость — 933.
В прошлом году пособие по рождению ребенка в Даугавпилсе было увеличено до 300 евро, а в Даугавпилсском крае с этого года составляет 200 евро.
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