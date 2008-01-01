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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 10 января 2018 | 20:42
В Даугавпилсе будет участок для выборов президента России
Отвечая на просьбу посольства России в Латвии согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ еще в 12 городах Латвии, помимо избирательных участков в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, Министерство иностранных дел (МИД) одобрило открытие участков только в пяти дипломатических помещениях, сообщает ЛЕТА.
МИД разрешил организовать участки для голосования на выборах президента России 18 марта этого года в помещениях посольства в Риге, в консульском отделе и отделе соцобеспечения посольства, а также в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе.
Россия также просила Эстонию организовать избирательные участки в городах компактного проживания граждан России, но МИД Эстонии ответил, что участки могут быть открыты только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и в генеральном консульстве в Нарве.
Также Москва просила Литву увеличить количество мест, где могут проголосовать проживающие в стране граждане России. Просьба в настоящее время рассматривается.
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