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Новости Общество | 10 января 2018 | 20:19

SIA “AADSO” приобретет автомобиль для сбора вторсырья

В Даугавпилсе продолжается развитие материально-технической базы для обеспечения сбора сортированного мусора. В рамках европейского проекта «Приобретение материально- технической базы для улучшения потенциала системы сбора сортированных отходов» оператор SIA “AADSO” собирается приобрести новую автомашину для сбора сортированного мусора – упаковки из картона, бумаги, металла, пластика, стекла.

Снижение объема упаковки в бытовом мусоре выгодна не только самому оператору, но и горожанам. За вывоз сортированного мусора SIA “AADSO” плату с жителей брать не будет.

И еще один важный момент. Жителям необходимо будет производить только первичную сортировку мусора, а это значит, что отдельно для каждого вида материала иметь емкость необходимости не будет. Отделять стекло, картон, металл и пластик друг от друга будут уже на полигоне. Перед вводом в работу нового автомобиля по сбору отсортированного мусора оператор определит маршруты и логистику. По замыслам обслуживать он будет жителей частной застройки и учреждения города. Отметим, что уже сейчас учебные заведения города складывают бумажные отходы в специальные синие контейнеры. Это позволяет ни только экономить на счетах за вывоз мусора, но и сберечь деревья от вырубки, ведь весь картон и бумага идет на вторичную переработку.

Daugavpils.lv

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