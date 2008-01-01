Новости Культура | 10 января 2018 | 20:15

Выставка «Влюблённые в Латгалию ...» это история о талантливых и жизнелюбивых художницах Латгалии - Весме Ушпеле, Илзе Грейзане, Вии Ступане, Агре Ритини.

Они встречаются время от времени, чтобы быть вместе, рисовать, делится жизненными историями, обогащая друг друга. Каждая из художниц представляет свой неповторимый город Латгалии - Весма из Малты, Илзе из Ливан, Вия из Аглоны, а Агра из Резекне. Вместе они создают выставки, участвуют в пленерах. В течении 10 лет они посетили много удивительных городов и окрестностей. Совместно творили в Латгале, Курземе, Видземе и Земгале, каждый раз познавая что-то новое и не уставая восхищаться именно родным краем.

Общее количество выставок уже превысило два десятка. Работы Объединения V.I.V.A. были представлены в Латвии, Литве и Германии. Регулярно картины художниц можно увидеть в Латгальском музее истории культуры, в Центре искусств Марка Ротко.

Открытие выставки картин Объединения V.I.V.A. состоится 11 января в 16:00 в Центре польской культуры, ул. Варшаваc, 30.

Daugavpils.lv