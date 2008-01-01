Библиотека улучшит доступность литературы для жителей микрорайонов

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

10 января

Именины:
Дориса, Татьяна / Антония, Зенон, Игнатий

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. -2 C
День
.. -2 C
Вечер
-2 .. -4 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу

28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих д ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {121}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину

7. Ушли в мир иной...

8. Шум на работе! Как действовать? {1}

9. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

10. Кто поможет бездомному Антону? {8}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {154}

 

Новости Культура | 10 января 2018 | 20:10

Библиотека улучшит доступность литературы для жителей микрорайонов

Чтобы познакомить более широкий круг читателей с интересными книгами из фонда Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ), в течение 2018 года пользователям филиалов ЛЦБ, расположенных в разных микрорайонах города, будут предложены две подборки книг на темы «Найди радость в себе» и «Искусство вдохновляет нас».

Обе тематические подборки книг будут поочередно доступны в филиалах ЛЦБ на протяжении года. За это время жители микрорайонов смогут познакомиться с книгами о жизни и деятельности известных актеров и певцов, узнать много нового о моде и здоровом образе жизни, об охоте и рыбалке.

Каждая тематическая подборка будет находиться в каждом филиале на протяжении двух месяцев. В течение этого времени все книги будут доступны для чтения не только в библиотеках, но и на дому. В число подобранных книг входят в общей сложности 33 издания как на латышском, так и на русском языке.

Подборка «Найди радость в себе», включающая 15 книг, будет доступна согласно следующему графику:

09.01. - 28.02. – в библиотеке Пардаугавас (ул. Комунала 2),
01.03. - 30.04. – в библиотеке Яунбувес (ул. 18 новембра 161),
01.05. - 30.06. – в библиотеке Гайсмас (ул. Гайсмас 9),
01.07. - 31.08. – в библиотеке Цериню (ул. Лауска 16),
01.09. - 31.10. – в библиотеке Пиекрастес (ул. Авеню 40).
Тем временем, подборка «Искусство вдохновляет нас», составленная из 18 книг, будет доступна согласно следующему графику:

09.01. - 28.02. – в библиотеке Яунбувес (ул. 18 новембра 161),
01.03. - 30.04. – в библиотеке Пиекрастес (ул. Авеню 40),
01.05. - 30.06. – в библиотеке Пардаугавас (ул. Комунала 2),
01.07. - 31.08. – в библиотеке Гайсмас (ул. Гайсмас 9),
01.09 - 31.10. – в библиотеке Цериню (ул. Лауска 16),
01.11. - 29.12. – в детской библиотеке «Зилите» (ул. Михоэлса 58).
Желающим ознакомиться с книгами тематических подборок просьба обращаться к библиотекарям.

Информацию подготовила:
Главный библиотекарь ЛЦБ
Зинаида Романова
Тел.: 65426422
э-адрес: zinaida.romanova@lcb.lv

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 