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Новости Культура | 10 января 2018 | 20:10
Библиотека улучшит доступность литературы для жителей микрорайонов
Чтобы познакомить более широкий круг читателей с интересными книгами из фонда Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ), в течение 2018 года пользователям филиалов ЛЦБ, расположенных в разных микрорайонах города, будут предложены две подборки книг на темы «Найди радость в себе» и «Искусство вдохновляет нас».
Обе тематические подборки книг будут поочередно доступны в филиалах ЛЦБ на протяжении года. За это время жители микрорайонов смогут познакомиться с книгами о жизни и деятельности известных актеров и певцов, узнать много нового о моде и здоровом образе жизни, об охоте и рыбалке.
Каждая тематическая подборка будет находиться в каждом филиале на протяжении двух месяцев. В течение этого времени все книги будут доступны для чтения не только в библиотеках, но и на дому. В число подобранных книг входят в общей сложности 33 издания как на латышском, так и на русском языке.
Подборка «Найди радость в себе», включающая 15 книг, будет доступна согласно следующему графику:
09.01. - 28.02. – в библиотеке Пардаугавас (ул. Комунала 2),
01.03. - 30.04. – в библиотеке Яунбувес (ул. 18 новембра 161),
01.05. - 30.06. – в библиотеке Гайсмас (ул. Гайсмас 9),
01.07. - 31.08. – в библиотеке Цериню (ул. Лауска 16),
01.09. - 31.10. – в библиотеке Пиекрастес (ул. Авеню 40).
Тем временем, подборка «Искусство вдохновляет нас», составленная из 18 книг, будет доступна согласно следующему графику:
09.01. - 28.02. – в библиотеке Яунбувес (ул. 18 новембра 161),
01.03. - 30.04. – в библиотеке Пиекрастес (ул. Авеню 40),
01.05. - 30.06. – в библиотеке Пардаугавас (ул. Комунала 2),
01.07. - 31.08. – в библиотеке Гайсмас (ул. Гайсмас 9),
01.09 - 31.10. – в библиотеке Цериню (ул. Лауска 16),
01.11. - 29.12. – в детской библиотеке «Зилите» (ул. Михоэлса 58).
Желающим ознакомиться с книгами тематических подборок просьба обращаться к библиотекарям.
Информацию подготовила:
Главный библиотекарь ЛЦБ
Зинаида Романова
Тел.: 65426422
э-адрес: zinaida.romanova@lcb.lv
Daugavpils.lv
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