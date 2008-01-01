Библиотека улучшит доступность литературы для жителей микрорайонов

Новости Культура | 10 января 2018 | 20:10

Чтобы познакомить более широкий круг читателей с интересными книгами из фонда Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ), в течение 2018 года пользователям филиалов ЛЦБ, расположенных в разных микрорайонах города, будут предложены две подборки книг на темы «Найди радость в себе» и «Искусство вдохновляет нас».

Обе тематические подборки книг будут поочередно доступны в филиалах ЛЦБ на протяжении года. За это время жители микрорайонов смогут познакомиться с книгами о жизни и деятельности известных актеров и певцов, узнать много нового о моде и здоровом образе жизни, об охоте и рыбалке.

Каждая тематическая подборка будет находиться в каждом филиале на протяжении двух месяцев. В течение этого времени все книги будут доступны для чтения не только в библиотеках, но и на дому. В число подобранных книг входят в общей сложности 33 издания как на латышском, так и на русском языке.

Подборка «Найди радость в себе», включающая 15 книг, будет доступна согласно следующему графику:

09.01. - 28.02. – в библиотеке Пардаугавас (ул. Комунала 2),

01.03. - 30.04. – в библиотеке Яунбувес (ул. 18 новембра 161),

01.05. - 30.06. – в библиотеке Гайсмас (ул. Гайсмас 9),

01.07. - 31.08. – в библиотеке Цериню (ул. Лауска 16),

01.09. - 31.10. – в библиотеке Пиекрастес (ул. Авеню 40).

Тем временем, подборка «Искусство вдохновляет нас», составленная из 18 книг, будет доступна согласно следующему графику:

09.01. - 28.02. – в библиотеке Яунбувес (ул. 18 новембра 161),

01.03. - 30.04. – в библиотеке Пиекрастес (ул. Авеню 40),

01.05. - 30.06. – в библиотеке Пардаугавас (ул. Комунала 2),

01.07. - 31.08. – в библиотеке Гайсмас (ул. Гайсмас 9),

01.09 - 31.10. – в библиотеке Цериню (ул. Лауска 16),

01.11. - 29.12. – в детской библиотеке «Зилите» (ул. Михоэлса 58).

Желающим ознакомиться с книгами тематических подборок просьба обращаться к библиотекарям.

Информацию подготовила:

Главный библиотекарь ЛЦБ

Зинаида Романова

Тел.: 65426422

э-адрес: zinaida.romanova@lcb.lv

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