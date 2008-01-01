Коммунальные службы предупреждают: выходить на неокрепший лед опасно

Новости Общество | 10 января 2018 | 20:04

Следующие 7 дней по прогнозам Латвийских синоптиков будут морозными. В отдельные ночи температура воздуха может опуститься ниже 10 градусов Цельсия и это значит, что водоемы покроются тонким слоем льда. Первый лед привлекает к себе детей, которых как магнитом тянет на еще не окрепшее покрытие озер и других водохранилищ.

Не далее как в прошлом году, работники Полиции самоуправления предотвратили беду на Эспланаде, когда группа школьников, возвращаясь с занятий решила опробовать на прочность ледовое покрытие водоема. Появление патруля спасло детей минимум от простуды, последствия такого поведения могли бы быть еще печальнее. По словам специалистов Управления коммунального хозяйства, есть еще одна категория горожан, пренебрегающих собственной безопасностью на тонком льду. Это любители зимней рыбалки.

Коммунальщики просят рыбаков не рисковать собственным здоровьем и жизнью. По прогнозам морозы простоят всего неделю, затем снова ожидается оттепель и лед еще не окрепнет для безопасной ловли, поэтому с выходом на водоемы просят повременить. Напомним также, что рыбалка на озере Большие Стропы лицензирована круглый год. Для ловли рыбы с лодки или подледной рыбалки необходимо приобрести лицензию.

А родителей школьников просят поговорить с детьми о последствиях необдуманных игр на неокрепшем льду.

Daugavpils.lv