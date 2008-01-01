В помещении музея общества пенсионеров «Дауэр» открыли «Уголок для души»

Новости Общество | 10 января 2018 | 20:02

Уже 21 год в нашем городе активно работает общество пенсионеров «Дауэр». Каждый его член вносит свой вклад в развитие нашего города. Сегодня в помещении музея общества открыли «Уголок для души».

Когда-то это был подвал, который бывшие работники завода «Электроинструмент» привели в порядок. Для того, чтобы оставить потомкам память о предприятии, организовали музей. Потом поняли, что рядом есть еще одно помещение, которое надо благоустроить. Председатель общества пенсионеров «Дауэр» Мария Воробьева рассказала, что, посещая капеллы в разных учреждениях, родилась идея сделать свой уголок для души, где можно спокойно подумать, наблюдая за огоньками свечей и ликами святых. Своими силами вычистили и обустроили помещение и замысел превратился в реальность.

Даугавпилс – не только многонациональный город. Здесь живут представители четырех традиционных христианских конфессий: католики и православные, староверы и лютеране. Для освящения помещений были приглашены священники всех четырех. Ими же были подарены иконы. Поздравить сеньоров с событием и принять участие в церемонии открытия пришел председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим, и его заместитель – Айвар Здановский.

Помещения общества находятся вдалеке от центра города, музей не видят гости города и молодое поколение горожан. Но это наша история, которую забывать нельзя. По предложению руководства города музей в будущем сможет переехать в более приспособленные помещения в Крепости.

Пожелаем ветеранам завода крепкого здоровья и активных долгих лет жизни.

Daugavpils.lv