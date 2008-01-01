С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 января
Именины:
Дориса, Татьяна / Антония, Зенон, Игнатий
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. -2 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1932 ()
|GBP
|0.8827 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.0535 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу
28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих д ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {121}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину
8. Шум на работе! Как действовать? {1}
9. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 января 2018 | 20:02
В помещении музея общества пенсионеров «Дауэр» открыли «Уголок для души»
Уже 21 год в нашем городе активно работает общество пенсионеров «Дауэр». Каждый его член вносит свой вклад в развитие нашего города. Сегодня в помещении музея общества открыли «Уголок для души».
Когда-то это был подвал, который бывшие работники завода «Электроинструмент» привели в порядок. Для того, чтобы оставить потомкам память о предприятии, организовали музей. Потом поняли, что рядом есть еще одно помещение, которое надо благоустроить. Председатель общества пенсионеров «Дауэр» Мария Воробьева рассказала, что, посещая капеллы в разных учреждениях, родилась идея сделать свой уголок для души, где можно спокойно подумать, наблюдая за огоньками свечей и ликами святых. Своими силами вычистили и обустроили помещение и замысел превратился в реальность.
Даугавпилс – не только многонациональный город. Здесь живут представители четырех традиционных христианских конфессий: католики и православные, староверы и лютеране. Для освящения помещений были приглашены священники всех четырех. Ими же были подарены иконы. Поздравить сеньоров с событием и принять участие в церемонии открытия пришел председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим, и его заместитель – Айвар Здановский.
Помещения общества находятся вдалеке от центра города, музей не видят гости города и молодое поколение горожан. Но это наша история, которую забывать нельзя. По предложению руководства города музей в будущем сможет переехать в более приспособленные помещения в Крепости.
Пожелаем ветеранам завода крепкого здоровья и активных долгих лет жизни.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий