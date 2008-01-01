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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 января 2018 | 15:47
Карта горожанина обойдется Даугавпилсу примерно в 2 млн евро
Введение карты горожанина в Даугавпилсе обойдется местным властям примерно в 2 млн евро, свидетельствуют проведенные городом расчеты.
Как сообщил вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановскис, рабочая группа, которой предстояло оценить все связанные с введением карты горожанина вопросы, завершила свои исследования, а все материалы переданы на рассмотрение депутатам. В случае благоприятного решения, начнется закупка спецификации и разработки самих карт.
Вице-мэр отметил, что правила Кабинета министров обязывают самоуправление обеспечивать перевозки в общественном транспорте и вести учет оказываемых населению социальных услуг. Поэтому необходимо принять принципиальное политическое решение, как этот учет вести – с помощью карты горожанина или какого-то иного способа.
Если все завершится быстро, уже в марте может быть объявлена закупка карт, а осенью они поступят в руки самих горожан. В первую очередь – школьников, поскольку эта категория населения Даугавпилса получает различные льготы.
Самой известной «картой горожанина» является рижская. «Карта рижанина» появилась в 2014 году. Она должна обеспечить различные скидки, в том числе в общественном транспорте, для жителей, задекларированных в Риге. С 1 июля 2016 года за 775 евро приобрести «Карту рижанина» может любой желающий, в том числе не задекларированные в Риге и не имеющие недвижимости в столице.
По той же схеме, что уже действует в столице, в Резекне началась выдача «карт резекненца». Такая карта стоит 4 евро, рассчитана на пять лет и дает обладателю возможность пользоваться ею в общественном транспорте, в учебных заведениях, а также в качестве скидочной карты.
Карты горожанина обещал ввести еще во время предвыборной кампании свергнутый с поста мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
LSM
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