Среда, 10 января: без дождя и снега

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

10 января

Именины:
Дориса, Татьяна / Антония, Зенон, Игнатий

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. -2 C
День
.. -2 C
Вечер
-2 .. -4 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу

28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих д ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {121}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину

7. Ушли в мир иной...

8. Шум на работе! Как действовать? {1}

9. Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

10. Кто поможет бездомному Антону? {8}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {154}

 

Новости Латвия | 10 января 2018 | 15:45

Среда, 10 января: без дождя и снега

Пресс-фото

В ближайшие сутки в Латвии сохранится антициклоническая погода.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Максимальная температура воздуха — -2…+2 градуса.

В Риге выглянет солнце, воздух прогреется до +1 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

 

LSM

Добавить комментарий

 