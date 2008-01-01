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Новости Культура | 9 января 2018 | 22:07

Создадим рассказ Свободы Латвии и Даугавпилса вместе!

Пресс-фото

Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей в год столетия Латвии предлагает жителям города и края принять участие в создании выставки «Рассказы свободы: история Латвии – история семьи». До 15 февраля приглашаем принести интересные исторические свидетельства в музей, таким образом вписав историю своей семьи в историю свободы Латвии.

Латвия – это её люди, а история Латвии – это история её людей. В течение столетия разные поколения создавали, развивали и оберегали Латвийское государство. Латвия – это все мы: наши дедушки и бабушки, отцы и матери, братья и сёстры, дети и внуки. Наше прошлое, настоящее и будущее. Наши семьи.

История Латвии – это огромная мозаика, которую создают истории наших семей. У каждой из этих историй есть что-то особенное, что её выделяет, у всех этих историй есть что-то общее, что нас объединяет.

Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей приглашает даугавпилчан и жителей края вместе создать посвящённую столетию Латвии выставку «Рассказы свободы: история Латвии – история семьи». Мы хотим дать новую жизнь Вашим семейным историям, представив через них историю всей Латвии и вместе вспомнить Ваших предков, родственников, близких. Эта выставка будет создана в сотрудничестве с Ассоциацией больших городов Латвии и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии в рамках проекта «Рассказ улиц Свободы в 9 городах, символы и ценности регионов».

Музей просит приносить к нам предметы, связанные с Вашими семьями и истории об этих предметах и стоящих за ними людях. Это могут быть фотографии, письма, предметы быта, одежды и другие вещи, связанные с воспоминаниями – всё, что может свидетельствовать об истории Латвии в течение столетия. Мы понимаем, что это важные для памяти и близкие сердцу вещи – поэтому мы просим их только на время выставки. Музей гарантирует сохранность и возврат принесённых экспонатов. Даже когда Ваши предметы вновь окажутся в Ваших семьях, их рассказы останутся в нашей памяти. Нам важен каждый рассказ. Создадим рассказ Свободы Латвии и Даугавпилса вместе!

Предметы и рассказы просим приносить в Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей (Ригас 8) до 15 февраля 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Также, если это необходимо, сотрудники музея могут приехать за особо объёмными предметами. Уникальные экспонаты после завершения выставки музей будет рад закупить у владельцев для пополнения фондов.

Выставка «Рассказы свободы: история Латвии – история семьи» будет открыта с 17 апреля 2018 года до конца лета.

Более подробную информацию о выставке и возможности участия в ней Вы можете найти на сайте Даугавпилсского краеведческого и художественного музея http://dnmm.lv/, на страничке музея в сети facebook https://www.facebook.com/daugavpilsmuzejs.dnmm, а также по телефону 65421247 (заместитель директора по научной работе Владислав Иванов). 

Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей

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