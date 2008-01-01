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Новости Культура | 9 января 2018 | 22:04

Центр Гончарного искусства приглашает на выставку „Dolce Vita”

11 января 2018 года в 16.30 в Даугавпилсском Центре гончарного искусства (ул.18 Новембра, 8) состоится открытие персональной выставки Риммы Ильиной „Dolce Vita”.

Выставка авангардной живописи,экспрессивный сублиматизм,представляет работы2015- 2017годов. В экспозицию входят миниатюры (природа края)и портретный жанр людей и животных.Работы выполнены в графической,гротесковой манере и лишены персональной узнаваемости.Всего представлено более 40 работ,все они подченины одной идее-наслаждению жизнью - и образуют единый эстетический ряд.

Римма Ильина родилась г.Пярну,Эстония 12 февраля 1952г.Образование (1986г.)получила в Москве в Народном Университете Искусств ЗНУИ на оформительском отделении. С 1977г. и по настоящее время Римма Ильина проживает в городе Даугавпилс, состоит в Ассоциации художников Даугавпилсского региона. Работы художницы находятся в частных коллекциях Эстонии, Латвии, Швеции, Норвегии, России.Принимала участие вмеждународных выставках-конкурсах,неоднократно занимала престижные первые места.

Картины художницы на выставке будут дополнены работами мастеров Даугавпилсского Центра гончарного искусства.

Выставку „Dolce Vita” можно посетить до 7 февраля 2018 года.

daugavpils.lv

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