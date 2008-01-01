Уроженка Даугавпилса возглавила минфин Польши

Новости Политика | 9 января 2018 | 21:42

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Во вторник, 9 января, в отставку ушли сразу 9 министров Польши, включая премьера. Новый глава правительства Матеуш Моравецкий уже представил президенту страны Анджею Дуде новый список членов Кабмина. Как сообщает LETA, новым министром финансов Польши стала Тереза Червинская, родившаяся в Даугавпилсе. Это первый случай, когда политик родом из Латвии занимает пост в правительстве Польши.

До реформирования правительства Червинская была заместителем министра финансов. Как отмечает Lenta.ru, о кадровых перестановках стало известно во время торжественной церемонии смены состава правительства, прошедшей в президентском дворце при участии президента Анджея Дуды, сообщает Делфи.

Тереза Червинская (в девичестве Тумановская) родилась в 1974 году в г.Даугавпилсе Латвийской ССР.

Delfi, D-fakti.lv