Полиция нашла в гараже и ликвидировала плантацию марихуаны

Новости Происшествия | 9 января 2018 | 21:12

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Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) на основании оперативной информации провели розыскные мероприятия, в ходе которых ликвидировали в Даугавпилсе плантацию марихуаны.

Как отмечают в пресс-центре ЛРУП, по данным, полученным от информатора, марихуану выращивали в одном из гаражей. Чтобы выяснить точное место, к поисковым работам был также привлечен кинолог с собакой.

При осмотре одного из боксов в гаражном кооперативе была найдена подвальная комната, оборудованная для выращивания марихуаны. Всего в ходе обыска изъяли 32 куста марихуаны и оборудование (лампы, специальные электроприборы и пр.). Изъятые растения и оборудование переданы на экспертизу.

В тот ж день — 8 января — был задержан и подозреваемый 1969 г.р., который ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за нелегальный оборот наркотических веществ.

Delfi