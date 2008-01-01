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Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 9 января 2018 | 21:12
Полиция нашла в гараже и ликвидировала плантацию марихуаны
Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) на основании оперативной информации провели розыскные мероприятия, в ходе которых ликвидировали в Даугавпилсе плантацию марихуаны.
Как отмечают в пресс-центре ЛРУП, по данным, полученным от информатора, марихуану выращивали в одном из гаражей. Чтобы выяснить точное место, к поисковым работам был также привлечен кинолог с собакой.
При осмотре одного из боксов в гаражном кооперативе была найдена подвальная комната, оборудованная для выращивания марихуаны. Всего в ходе обыска изъяли 32 куста марихуаны и оборудование (лампы, специальные электроприборы и пр.). Изъятые растения и оборудование переданы на экспертизу.
В тот ж день — 8 января — был задержан и подозреваемый 1969 г.р., который ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за нелегальный оборот наркотических веществ.
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