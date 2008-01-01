Лудзенская полиция разыскивает

Новости Происшествия | 9 января 2018 | 22:15

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Лудзенский участок Латгальского регионального управления Госполиции разыскивает без вести пропавшего Юрия Глушко, 1949 года рождения. Мужчина пропал в конце декабря 2017 года – последний раз его видели возле поликлиники в Лудзе.

Информация о пропавшем Ю. Глушко полиция просит сообщать в полицию по телефонам – 654 03302, 28744123, 110 или обращаться в ближайшее отделение лично.

D-fakti.lv