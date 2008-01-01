С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 января
Именины:
Акселс, Алта, Каспарс / Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. -3 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1973 ()
|GBP
|0.8841 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.3774 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу
28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих д ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {121}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину
8. Кто поможет бездомному Антону? {8}
9. Шум на работе! Как действовать? {1}
10. Автобусы и трамваи {154}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 9 января 2018 | 21:21
Балвская полиция разыскивает
Латгальское региональное управление полиции разыскивает Николая Балабина (1957 г.р.), которого в последний раз видели, когда он выходил из дома в волости Шкилбену Вилякского края.
Приметы пропавшего: рост 180 см, среднего телосложения.
Был одет: серая куртка, темно-синие брюки.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 654 03302, 645 21100, 110.
D-fakti.lv
Добавить комментарий