С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 января

Именины:
Акселс, Алта, Каспарс / Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-1 .. 1 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу

28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих д ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {121}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину

7. Ушли в мир иной...

8. Кто поможет бездомному Антону? {8}

9. Шум на работе! Как действовать? {1}

10. Автобусы и трамваи {154}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {154}

 

Новости Происшествия | 9 января 2018 | 21:25

Резекненская полиция разыскивает

LRPP

Резекненский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Яниса Романчука (1957 г.р.), которого в последний раз видели 26 декабря прошлого года в Вилянах.

Приметы пропавшего: рост 176 см, нормального телосложения, волосы короткие, седые.

Был одет: черные резиновые сапоги, темно-синие брюки с отражающими элементами, темно-синяя куртка со светоэлементами.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64603500, 64603534, 27018751, или обращаться в ближайший участок полиции.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 