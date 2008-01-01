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Новости Происшествия | 9 января 2018 | 21:25
Резекненская полиция разыскивает
Резекненский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Яниса Романчука (1957 г.р.), которого в последний раз видели 26 декабря прошлого года в Вилянах.
Приметы пропавшего: рост 176 см, нормального телосложения, волосы короткие, седые.
Был одет: черные резиновые сапоги, темно-синие брюки с отражающими элементами, темно-синяя куртка со светоэлементами.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64603500, 64603534, 27018751, или обращаться в ближайший участок полиции.
D-fakti.lv
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