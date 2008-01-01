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Новости Культура | 9 января 2018 | 20:28
Отшумели-отзвенели «Белорусские колядки»
В субботу, 6 января 2018 года, в Доме Единства ярко и зажигательно прошли «Белорусские колядки», организованные даугавпилсским Центром белорусской культуры (ЦБК). Маленькие и взрослые горожане уже в который раз знакомились с белорусскими традициями празднования Коляд, участвовали в театрализованных действиях и мастер-классах по изготовлению рождественских открыток и сувениров с элементами ажурного вырезания бумаги (вытинанка).
Коляды в годовом круге народных обрядов и праздников издавна занимают первое место. В Беларуси христианская обрядовость празднования Коляд тесно переплетена с народными праздничными обычаями. Обязательный атрибут праздника – хождение по домам с песнями, играми, гаданием ряженых в костюмах Козы, Медведя, Механоши, Хозяйки и др.. Обязательный персонаж ряженых - Коза. По поверьям, она выгоняет из дома нечистую силу, засевает зерном дом с пожеланиями благополучия и добра. А для этого хозяева должны задобрить Козу и ряженых различными угощеньями и монетками.
На веселое праздничное мероприятие собралось очень много гостей: люди приходили семьями, с детьми и внуками. Многие были в костюмах и масках, так что создавалось ощущение настоящих Коляд с ряжеными, шутками, песнями и хороводами. Участники веселого праздника смогли воочию увидеть, как в Беларуси проводят святочные гулянья, как Хозяйка с рождественской звездой и ряжеными выходит «колядовать»; поиграть на народных белорусских инструментах и, конечно же, поводить хороводы и поиграть в забавные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, получить от них сладкие призы за отгаданные загадки, стихи и танцы.
Пока одна группа детишек и взрослых активно веселилась, другая усердно трудилась. На мастер-классе каждый смог найти себе занятие по душе: кто-то разукрашивал новогодние картинки, кто-то рисовал, кто-то выстригал белорусскую вытинанку: ангелочков, снежинки, елочки и свечи и делал рождественскую открытку.
Несколько часов искрометного праздника пролетели в одно мгновение. Все участники белорусских Коляд с удовольствием кружились в хороводах, пели новогодние песни, играли в разнообразные игры; интересно и весело провели время с Центром белорусской культуры и представителями большой белорусской диаспоры Даугавпилса. И, несмотря на то, что очень много горожан собралось на белорусские колядки, всем досталась своя порция праздничного настроения, веселья, призов и подарков.
Вот с таким замечательным багажом из положительных эмоций, сладких призов, открыток, сделанных собственными руками, и словами благодарности белорусам Даугавпилса за прекрасно организованный праздник и надеждой на встречу в следующем году расходились многочисленные гости праздника.
Информация подготовлена:
Центр белорусской культуры,
Мария Пометько, методист ЦБК,
т. 654 24695, 29811969, cbk@inbox.lv, www.bkc.daugavpils.lv
г.Даугавпилс, ул.Алеяс,68-1А
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