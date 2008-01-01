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Новости Латвия | 8 января 2018 | 21:49
На этой неделе похолодает до -16 градусов
На этой неделе в Латвии ожидается мало осадков, постепенно понизится температура воздуха, сообщает агентство ЛЕТА.
В ближайшие сутки погоду будет устанавливать циклон, который движется через Финляндию. В связи с этим Латвию пересечет небольшая зона облаков, которая местами, главным образом на востоке страны, принесет небольшой снег. Будет дуть умеренно сильный юго-западный, западный ветер, который порывами достигнет скорости 15-17 метров в секунду, а на побережье - 20-23 метров в секунду.
В понедельник в течение дня действие циклона ослабнет и усилится влияние антициклона, ветер стихнет, выглянет солнце, но в восточных районах облаков будет больше и они местами принесут кратковременный снег.
На этой рабочей неделе постепенно придет более холодный воздух, количество осадков снизится, а облачность будет переменной. Столбик термометра на большей части территории страны опустится до -2..-7 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. Будет дуть слабый ветер, по ночам местами образуются изморозь и туман.
С понижением температуры воздуха начнут замерзать реки и озера.
В конце недели в Латвию продолжит поступать холодных и сухой воздух, поэтому значительных осадков не ожидается. Ночью возможно похолодание до -11..-16 градусов. Морозно будет и днем - до -2..-6 градусов, прогнозируют синоптики.
В свою очередь «Global Forecast System» предсматривает, что температура воздуха сохранится на несколько градусов выше.
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