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Новости Общество | 8 января 2018 | 21:45

В Дагдском крае смертность превышает рождаемость почти в 2,5 раза

Пресс-фото

В прошлом году в Дагдском крае были зарегистрированы 149 смертей и всего 55 новорожденных, что является худшим показателем за последние три года. Об этом свидетельствует информация загса Дагдского края.

В 2016 году в Дагдском крае были зарегистрированы 141 смерть и 64 новорожденных. В 2015 году эти цифры были соответствующие - 137 и 59.

Из новорожденных в Дагдском крае в 2017 году было 36 девочек и 19 мальчиков.

Самыми популярными именами в прошлом году стали Лаура, София, Эмилия и Анастасия, а среди мальчиков - Максим и Адриан.

Больше всего новорожденных в крае были зарегистрированы в июне - 9 человек, в мае и январе - по 7 человек, в феврале - 6 человек. В свою очередь меньше всего - в апреле и сентябре - всего по два человека.

TVnet.lv

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