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Новости Происшествия | 8 января 2018 | 20:42

В Латвию пробралась большая группа нелегалов

Пресс-фото

В минувшую субботу, 6 января 2018 года, сотрудники Государственной службы погранохраны (ГСП) задержали в волости Педедзес 17 иностранцев, незаконно пересекших государственную границу.

Как отмечает пресс-центр ГСП, задержание граждан Вьетнама провели благодаря информации, предоставленной бдительными местными жителями. Все нелегалы помещены в изолятор, начат уголовный процесс.

Делфи

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