Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 8 января 2018 | 20:38

На 8 января 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- автослесарь;

- агент по закупкам;

- администраторы гостиниц;

- бетонщик;

- бригадир (в области строительства);

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врач (стажёр);

- главный бухгалтер;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-механик;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -программисты/ инженеры -электронщики;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- интервьюер;

- каменщики;

- конструктор (машиностроение);

- консультант по продажам;

- кровельщики;

- маляры;

- мастера пиццы;

- мастер суши;

- медсёстры дошкольных образовательных учреждений;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- - младший муниципальный полицейский;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- мясник (работа в Германии);

- оператор гладильного оборудования;

- оператор моечного оборудования;

- операторы швейного оборудования;

- отделочник;

- официант;

- охранник мобильной группы;

- плотник;

- повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- работник по уходу за собаками и кошками (Демене);

- руководители проектов;

- руководитель вокального ансамбля (Ликсна);

- руководитель коммунальной службы (Демене);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель производственной смены;

- рыночный торговец;

- сантехники;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь подвижного состава;

- специалист по бизнесу;

- специалист по охране труда;

- старший консультант;

- строитель;

- технический директор;

- технолог (металлообработка);

- технолог-механик;

- технолог швейного производства;

- токари;

- уборщик;

- уличный торговец;

- учитель изобразительного искусства;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- учителя дошкольного физического воспитания;

- учителя дошкольных образовательных учреждений;

- фрезеровщики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369 .

Государственное агентство занятости приглашает безработных в янвaре 2018 года посетить компьютерные курсы:

 Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (10.01.2018.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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