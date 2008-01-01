Центр спортивной медицины – на страже здоровья воспитанников спортшколы

Новости Общество | 8 января 2018 | 20:26

Центр спортивной медицины нашел свое пристанище в Даугавпилсском Олимпийском центре давно- еще с момента открытия главной спортивной арены города. По сути он перенял функции некогда существовавшего в Даугавпилсе врачебно-физкультурного диспансера – ветераны спорта хорошо помнят это заведение. Сегодняшний Центр спортивной медицины не только следит за состоянием здоровья воспитанников Детско-юношеской спортивной школы, выдаёт медицинские допуски к соревнованиям, но и занимается лечением и реабилитацией спортсменов. С августа 2017 года Центр работает как структурное подразделение Даугавпилсской городской думы и является сертифицированным медицинским заведением.

Именно в юном возрасте важно не пропустить патологию, адекватно дозировать нагрузки, максимально эффективно адаптировав к ним молодой быстрорастущий организм. Здесь Центр работает в связке с семейный врачом, при необходимости направляя пациента на дополнительные обследования и анализы.

Персонал центра тесно сотрудничает с тренерами, ведь они первые, кто может оценить состояние здоровья спортсмена, его выносливость и устойчивость к нагрузкам. Лечат здесь и спортивны травмы, применяя физиотерапию и физикальные методы. Уникальная в своем роде установка по слинг-терапии тоже не простаивает, а используется для лечения проблем, связанных с мышечными болями, заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.

В городе проводятся много соревнований разного уровня. Обеспечение их медицинского сопровождения тоже функция Центра спортивной медицины. И здесь родители юных спортсменов могут быть спокойны – на состязаниях спортшколы присутствуют медики. Для спортсменов, включенных в систему детско-юношеской спортивной школы, услуги спортивных врачей бесплатны. Взрослые и иногородние спортсмены платят за услуги. Это возможность развивать Центр, покупать оборудование, следить за быстро развивающейся отраслью спортивной медицины.

Daugavpils.lv