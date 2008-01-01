В Полиции самоуправления Даугавпилса начал работать новый начальник

Новости Общество | 8 января 2018 | 20:24

Уже 23 года в Даугавпилсе работает Полиция самоуправления – учреждение с профессиональным сплоченным коллективом и своими традициями. Главная задача этой военизированной структуры самоуправления – обеспечение порядка и безопасности на его территории. В конце предыдущего года – 29 декабря – на заседании Думы был утвержден новый начальник Полиции самоуправления Даугавпилса – Геннадий Каминский.

По словам Геннадия Каминского, каждый работник Полиции самоуправления выполняет свои обязанности ответственно, во главу угла ставя безопасность жителей города их покой и порядок на вверенной территории.

Полиция самоуправления в круглосуточном режиме обслуживает вызовы, принимает заявления. В планах – введение электронной регистрации происшествий, а также дальнейшее развитие системы видеонаблюдения в городе.

Геннадий Каминский надеется на успешное сотрудничество как с государственными структурами, так и с учреждениями самоуправления и подчеркивает значение активности самих жителей в поддержании порядка в родном городе.

Daugavpils.lv