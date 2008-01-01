В прошлом году СГД собрала налогов больше, чем в 2016-м

Новости Латвия | 8 января 2018 | 19:51

Служба государственных доходов (СГД) в прошлом году собрала налогов на 90 млн евро больше запланированного, заявила в интервью LTV директор СГД Илзе Цируле.

Взимание налогов в 2017 году она назвала успешным. Налоговые поступления были на 7,5% больше, чем в 2016 году.

В начале года были небольшие опасения по поводу взимания социальных взносов. Однако в виде налогов на рабочую силу СГД удалось собрать на 10-12% больше, чем в 2016 году, отметила Цируле. Это объясняется повышением зарплат и тем, что все больше предприятий хотя работать в «совершенно белой зоне».

Говоря о налоговых долгах, которые в начале декабря 2017 года достигли 1,254 млрд евро, глава СГД подчеркнула, что ведомство надеется вернуть 200-300 млн евро.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, к концу декабря 2017 года СГД вернула жителям Латвии 113,2 млн евро переплаченного подоходного налога с населения (ПНН). Это на 24,3 млн больше, чем в 2016 году. Представитель налогового управления СГД Даце Кирсе-Кирша ранее сообщила, что в общей сложности в 2017 году жители страны подали более 800 тысяч деклараций о доходах за предыдущие годы, и это существенно больше, чем в 2016 году.

Латвийцы, чьи годовые доходы не превышают 12 тысяч евро, могут претендовать на налоговый возврат — благодаря дифференцированному необлагаемому минимуму. Как оформить его через систему электронного декларирования EDS — в видеоинструкции, составленной журналистами LTV7.

Далеко не все знают знают о такой возможности, сообщал Rus.lsm.lv. Это подтверждает исследование, которое провел Swedbank. «Примерно треть латвийцев в нашем опросе сказали, что не будут подавать декларацию. И главная причина — у них нет оправданных расходов. Однако это ложное представление, так как многие не знают, что могут вернуть часть необлагаемого минимума — таких примерно половина. Вторая половина говорят, что не знают, как это сделать», — пояснила Эвия Кропа, специалист института финансов Swedbank.

С 2018 года латвийские трудящиеся лишились части налоговых льгот. Правительство утвердило соответствующие поправки к правилам об оправданных расходах на образование и лечение, подготовленные Минфином. Летом Сейм уже изменил закон о подоходном налоге с населения. «Безразмерные» оправданные расходы на стоматологию и плановые операции отменяются — с января вступил в силу единый лимит, 120 евро в год.

LSM