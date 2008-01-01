В Лузнаве планируют разместить военную базу. Мнения жителей разделились

Новости Общество | 8 января 2018 | 19:48

LSM LSM

В Лузнаве — небольшом селе в Резекненском крае — планируют в течение ближайших пяти лет создать базу Национальных вооруженных сил (НВС). Для этих целей планируется использовать здания бывшей Лузнавской профессиональной школы, которые сейчас пустуют, сообщает Latvijas radio.

«Главное здание очень большое, просторное, совсем недавно обновленное. Рядом два общежития, реновация которых была не закончена. Это не единственные большие здания, оставленные нам в наследство техникумом», — рассказывает глава консультативного совета Лузнавской волости Сандра Калниня.

В последние годы инфраструктура, в которую вложили больше миллиона, не используется.

Если зданиям, пока что находящиеся в хорошем состоянии, в ближайшее время не будет найдено применение, то они деградируют, а на их снос денег нет ни у волости, ни у края, говорит Калниня.

Правда, у жителей, узнавших о планах разместить здесь военную базу, возникли опасения. Будет ли вокруг базы забор, будет ли размещена военная техника, которая может испортить дороги, не отпугнут ли военные туристов, приезжающих посмотреть на отреставрированное Лузнавское поместье?

Опрошенные местные жители выражают и поддержку проекту, и тревогу. Больше всех переживают жители одного пятиэтажного дома, который также планируют отдать под нужды армии. Пока что не ясно, придется ли им менять место жительства, или ситуация разрешится иначе.

На территории в 20 гектаров хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих. Планируется выделить и квартиры для их семей.

Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгар Блинов подчеркивает, что Лузнава от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители. «Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура - будет и общественный порядок, который здесь очевидно необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма».

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгале постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона.

LSM