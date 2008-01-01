Всех православных и старообрядцев Даугавпилса поздравляем с Рождеством!

Новости Общество | 6 января 2018 | 13:13

Пусть этот светлый праздник принесет мир в ваш дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

Даугавпилсская городская дума





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