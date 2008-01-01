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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 января
Именины:
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Гороскоп на день
Лев
23 июля
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Сегодня в вас особенно сильно будет чувство локтя. Вы сможете без проблем влиться в любой коллектив и присоединиться к любого рода деятельности. Однако стать инициатором чего-то самому вам будет сложно.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 6 января 2018 | 13:11
В субботу 6 января дождь сменится снегом
В субботу ожидается обильная осадками погода. Днем облачность немного рассеется, но осадки по-прежнему возможны. После обеда они останутся в основном на юге и востоке страны. В северных же районах пойдет снег.
Температура воздуха днем составит +2..+4 градуса. Скорость ветра - до 12 м/сек. После полудня ветер он стихнет на большей части страны.
В Риге до +5 градусов, почти безветренно, ожидается дождь.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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