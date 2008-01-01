В субботу 6 января дождь сменится снегом

Новости Латвия | 6 января 2018 | 13:11

В субботу ожидается обильная осадками погода. Днем облачность немного рассеется, но осадки по-прежнему возможны. После обеда они останутся в основном на юге и востоке страны. В северных же районах пойдет снег.

Температура воздуха днем составит +2..+4 градуса. Скорость ветра - до 12 м/сек. После полудня ветер он стихнет на большей части страны.

В Риге до +5 градусов, почти безветренно, ожидается дождь.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM