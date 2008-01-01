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Новости Общество | 5 января 2018 | 20:07
Латгальская центральная библиотека продолжит вдохновлять читателей и в новом году
Латгальская центральная библиотека успешно завершила свой юбилейный год. 80-летие отпраздновали вереницей выставок, мероприятий, творческих встреч.
15 169 читателей насчитывает главная библиотека города, а это значит, что практически каждый шестой житель Даугавпилса – клиент этого культурно-образовательного учреждения. Радует, что почти 6 тысяч из них – дети. В день библиотекари обслуживают порядка 500 человек. Здесь можно найти не только печатные издания, но и электронные книги, а также CD и DVD диски. Многие проекты, которые библиотека начала в прошлом году продолжатся и в этом.
В помещениях библиотеки регулярно проходят выставки. 8 января откроется очередная. Воспитанники детской художественной школы «Саулес» выставят здесь свои маленькие шедевры.
Учреждение не забывает и о людях почетного возраста: бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров всегда пользуются популярностью. На 4 этаже вот уже много лет работает Информационный центр США. Здесь можно бесплатно учить английский и совершенствовать свои знания на занятиях разговорного клуба.
Какой-то мудрец сказал: «Дом без книг – дом без души». Ощущение особой атмосферы тишины, шёпот перелистывания страниц и отзывчивые библиотекари – все это делает место особенным, душевным, располагающим к творчеству. Так что добро пожаловать в Латгальскую центральную библиотеку за новыми идеями.
Daugavpils.lv
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