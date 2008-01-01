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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 января 2018 | 19:17
С воскресенья станет холоднее и суше
Суббота станет последним днем затянувшегося тепла, поскольку уже в воскресенье станет ощутимо холоднее — но и суше, свидетельствуют прогнозы.
В субботу будет в основном облачно, ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха и ночью, и днем будет немного выше нуля. Однако в воскресенье похолодает, ожидается от -4 до +1 градуса. Ночью и в первой воловине дня — небольшой снег, но в целом выходной будет солнечным.
На следующей неделе ожидается небольшой мороз, на побережье и в Курземе — местами чуть выше нуля. Осадков также станет меньше, до выходных на следующей неделе в большинстве регионов не будет вообще, поэтому значительного снежного покрова не будет, ожидается гололед.
По размокшим грунтовым дорогам вновь можно будет проехать, но посевам мороз без снега может навредить. На следующей неделе постепенно начнут работать и лыжные трассы.
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