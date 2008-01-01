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Новости Происшествия | 5 января 2018 | 19:14
Подозреваемого в убийстве в Даугавпилсе задержали в Огре
В среду 3 января в центре Даугавпилса около автобусной остановки в результате ножевого ранения погиб человек. Медикам не удалось спасти его жизнь мужчине. Полиция задержала подозреваемого в преступлении на следующий день — но уже в Огре, сообщает Латвийское радио 4.
бийство было совершено около 9 часов утра. Между двумя мужчинами возник конфликт, и один нанес другому удар ножом, который оказался смертельным, рассказывает представитель Государственной полиции Ксения Белова.
«В связи с этой информацией на место тут же выехал наряд Госполиции и приехав, был констатирован труп мужчины 1984 года рождения с признаками насильственной смерти с колотыми ранами. Ведя расследование, было выяснено, что, возможно, произошел локальный конфликт между двумя предположительно ранее знакомыми мужчинами. В ходе этого конфликта один из его участников нанес другому ножевое ранение».
В ходе расследования полиция предоставила фото подозреваемого и объявила его в розыск. Уже на следующий день после убийства подозреваемый был задержан в Огре, продолжает Ксения Белова.
«Вчера в Огре в сотрудничестве с главным следственным управлением и антитеррористической группой «Омега» был задержан мужчина 1985 года рождения. В данный момент решается вопрос о мере пресечения в виде ареста».
Причины конфликта ещё предстоит выяснить в ходе расследования. По факту убийства возбуждено дело по 116-й статье криминального закона. За это преступление грозит ограничение свободы сроком от 5 до 20 лет.
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