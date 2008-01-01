С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 января
Именины:
Симанис, Зинтис / Давид, Наум, Павел
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вы, возможно, окажетесь на пороге совершения большой ошибки. Постарайтесь заметить это прежде, чем вы его переступите.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2065 ()
|GBP
|0.891 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.9312 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {121}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу
9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}
10. Автобусы и трамваи {153}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 4 января 2018 | 21:14
Современный Чиполлино в танцевальном спектакле для детей
Уже в это воскресенье, 7 января, в 12:00 в Даугавпилсском театре состоится премьера первого в истории театра танцевального спектакля для детей «Чиполлино». Автор идеи и хореограф постановки – Ирина Савельева.
Маленькие зрители познакомятся с чудесным городом-садом, в котором живут добродушные и дружелюбные жители: птицы, умеющие разговаривать с цветами, и светлячки, освещающие в темноте дорогу для всех обитателей сада. Здесь же обитают две обворожительные девочки Тыквочка и Редиска, они дружат с мальчиком-луковицей по имени Чиполлино. К сожалению, друзей ждет столкновение с Лимоном и Помидором, имеющими, увы, недобрые замыслы. Но наши герои без боя не сдадутся!
Яркие персонажи расскажут эту историю только языком танца, создавая дополнительное пространство для воображения детей. Не будут забыты и столь популярные у ребят гаджеты. При этом история, придуманная Джанни Родари, останется без изменений: это будет рассказ о настоящей дружбе, о способности сочувствовать обиженным, о торжестве добра над злом.
Сценограф постановки и художник по костюмам – Эгилс Вилюмовс, художник по свету – Сергей Васильев. В ролях: Марис Бока, Албертс Вецманис, Мирослав Блакунов, Милена Савкина, Елизавета Петрова, Анна Блакунова, Светлана Морозова, Вадим Богданов, Эгилс Вилюмовс, Раймонд Паэгле, Анна Султанова, Евгений Михайлов.
Ближайшие спектакли – 18 января в 10:00, 4 марта в 12:00.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий