Современный Чиполлино в танцевальном спектакле для детей

Новости Культура | 4 января 2018 | 21:14

Уже в это воскресенье, 7 января, в 12:00 в Даугавпилсском театре состоится премьера первого в истории театра танцевального спектакля для детей «Чиполлино». Автор идеи и хореограф постановки – Ирина Савельева.

Маленькие зрители познакомятся с чудесным городом-садом, в котором живут добродушные и дружелюбные жители: птицы, умеющие разговаривать с цветами, и светлячки, освещающие в темноте дорогу для всех обитателей сада. Здесь же обитают две обворожительные девочки Тыквочка и Редиска, они дружат с мальчиком-луковицей по имени Чиполлино. К сожалению, друзей ждет столкновение с Лимоном и Помидором, имеющими, увы, недобрые замыслы. Но наши герои без боя не сдадутся!

Яркие персонажи расскажут эту историю только языком танца, создавая дополнительное пространство для воображения детей. Не будут забыты и столь популярные у ребят гаджеты. При этом история, придуманная Джанни Родари, останется без изменений: это будет рассказ о настоящей дружбе, о способности сочувствовать обиженным, о торжестве добра над злом.

Сценограф постановки и художник по костюмам – Эгилс Вилюмовс, художник по свету – Сергей Васильев. В ролях: Марис Бока, Албертс Вецманис, Мирослав Блакунов, Милена Савкина, Елизавета Петрова, Анна Блакунова, Светлана Морозова, Вадим Богданов, Эгилс Вилюмовс, Раймонд Паэгле, Анна Султанова, Евгений Михайлов.

Ближайшие спектакли – 18 января в 10:00, 4 марта в 12:00.

Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Daugavpils.lv