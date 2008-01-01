Творческие мастерские в Ротко центре от Натальи Маринохи и Инары Петрусевич

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 января

Именины:
Илва, Илвита, Сподра / Анастасия

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это - правда, настроения она не улучшит.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Зато нас по головке погладят! {121}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}

9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

10. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Культура | 4 января 2018 | 21:05

Творческие мастерские в Ротко центре от Натальи Маринохи и Инары Петрусевич

В две последние недели января в Даугавпилсском Арт центре им. Марка Ротко состоятся творческие мастерские от Даугавпиллских художниц – Натальи Маринохи и Инары Петрусевич.

Наталья Мариноха – художник настроения. Черпая вдохновение у природы, она пишет пейзажи и цветы, уделяя большое внимание гамме красок. В свою очередь свободный стиль Инары Петрусевич напоминает детские рисунки, но внутренняя сила и уверенность заставляет многих сравнивать её работы с творчеством Марка Шагала.

Мастерские предназначены для взрослых без опыта. Участие в творческих мастерских бесплатное, однако все необходимые матерьялы нужно брать ссобой – для занятия живописью необходим холст, кисти и акриловые краски, для акварельных работ понадобится акварельная бумага, кисти и акварельные краски.

 

            Заявки принимаются на следующие мастер классы:

20 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по живописи от Натальи Маринохи

21 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по живописи от Натальи Маринохи

27 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по акварели от Инары Петрусевич

28 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по акварели от Инары Петрусевич

Количество мест ограничено, предварительная заявка на участие обязательна. Записаться можно по э-почте darja.smirnova@daugavpils.lv или по телефону +371 65430250.

Творческие мастерские проходят на русском языке. 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 