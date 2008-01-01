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Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это - правда, настроения она не улучшит.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 4 января 2018 | 21:05
Творческие мастерские в Ротко центре от Натальи Маринохи и Инары Петрусевич
В две последние недели января в Даугавпилсском Арт центре им. Марка Ротко состоятся творческие мастерские от Даугавпиллских художниц – Натальи Маринохи и Инары Петрусевич.
Наталья Мариноха – художник настроения. Черпая вдохновение у природы, она пишет пейзажи и цветы, уделяя большое внимание гамме красок. В свою очередь свободный стиль Инары Петрусевич напоминает детские рисунки, но внутренняя сила и уверенность заставляет многих сравнивать её работы с творчеством Марка Шагала.
Мастерские предназначены для взрослых без опыта. Участие в творческих мастерских бесплатное, однако все необходимые матерьялы нужно брать ссобой – для занятия живописью необходим холст, кисти и акриловые краски, для акварельных работ понадобится акварельная бумага, кисти и акварельные краски.
Заявки принимаются на следующие мастер классы:
20 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по живописи от Натальи Маринохи
21 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по живописи от Натальи Маринохи
27 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по акварели от Инары Петрусевич
28 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по акварели от Инары Петрусевич
Количество мест ограничено, предварительная заявка на участие обязательна. Записаться можно по э-почте darja.smirnova@daugavpils.lv или по телефону +371 65430250.
Творческие мастерские проходят на русском языке.
Daugavpils.lv
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