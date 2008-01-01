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Новости Общество | 4 января 2018 | 20:58
Даугавпилсское самоуправление самое дружественное для всех семей
В 2017 году в конкурсе ,,Самое дружественное семьям самоуправление”, который проводило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, в группе городов государственного значения победил Даугавпилс.
Сегодня разговор пойдёт о приёмных семьях, к которым у самоуправления особое отношение и этому есть своё подтверждение.
Даугавпилсская Дума увеличила количество и объём пособий для этих семей. Сейчас размер пособия на социализацию и воспитание составляет 600 евро в год, ежемесячное пособие на содержание и приобретение мягкого инвентаря – 300 евро, одноразовое пособие в размере 70 евро, когда ребёнка определяют в приёмную семью и ряд других пособий, которые позволяют обеспечить ребёнка всем необходимым и, начиная самостоятельную жизнь, не чувствовать себя ущербным.
В нашем городе 11 приёмных семей. Съёмочная группа посетила семью Антонины Приедите, в которой сегодня живёт четырёхлетняя девочка Анастасия. Это 20 приёмный ребёнок в семье Антонины и её супруга Вента. Маленькая Настя – особенный ребёнок, за неё приёмная семья чувствует особую ответственность, переживает за состояние её здоровья и абсолютно уверена в её полном выздоровлении.
Эта внутренне сильная женщина делиться своими воспоминаниями о каждом из 20 детей, которые получили её любовь, заботу и многие из них готовы к самостоятельной жизни.
Антонина благодарна самоуправлению за поддержку. Это возможность приобрести всё необходимое для Анастасии – и для улучшения состояния её здоровья, и для её развития. И дорожные расходы на поездки в рижские медучреждения оплачиваются почти полностью.
Установка государства такова, что все дети должны расти в семье. Постепенно надо отказываться от детдомов и деток, которые остались без опеки родителей, воспитывать в семьях.
Если в Даугавпилсе есть семьи, которые чувствуют готовность стать приёмной семьёй, можно звонить Председателю сиротского суда Инге Цауне, тел. 65424453 и члену сиротского суда Руте Велике, тел. 65476796
Daugavpils.lv
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