Даугавпилсское самоуправление самое дружественное для всех семей

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 января

Именины:
Илва, Илвита, Сподра / Анастасия

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Зато нас по головке погладят! {121}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}

9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

10. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Общество | 4 января 2018 | 20:58

Даугавпилсское самоуправление самое дружественное для всех семей

В 2017 году в конкурсе ,,Самое дружественное семьям самоуправление”, который проводило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, в группе городов государственного значения победил Даугавпилс.

Сегодня разговор пойдёт о приёмных семьях, к которым у самоуправления особое отношение и этому есть своё подтверждение.

Даугавпилсская Дума увеличила количество и объём пособий для этих семей. Сейчас размер пособия на социализацию и воспитание составляет 600 евро в год, ежемесячное пособие на содержание и приобретение мягкого инвентаря – 300 евро, одноразовое пособие в размере 70 евро, когда ребёнка определяют в приёмную семью и ряд других пособий, которые позволяют обеспечить ребёнка всем необходимым и, начиная самостоятельную жизнь, не чувствовать себя ущербным.

В нашем городе 11 приёмных семей. Съёмочная группа посетила семью Антонины Приедите, в которой сегодня живёт четырёхлетняя девочка Анастасия. Это 20 приёмный ребёнок в семье Антонины и её супруга Вента. Маленькая Настя – особенный ребёнок, за неё приёмная семья чувствует особую ответственность, переживает за состояние её здоровья и абсолютно уверена в её полном выздоровлении.

Эта внутренне сильная женщина делиться своими воспоминаниями о каждом из 20 детей, которые получили её любовь, заботу и многие из них готовы к самостоятельной жизни.

Антонина благодарна самоуправлению за поддержку. Это возможность приобрести всё необходимое для Анастасии – и для улучшения состояния её здоровья, и для её развития. И дорожные расходы на поездки в рижские медучреждения оплачиваются почти полностью.

Установка государства такова, что все дети должны расти в семье. Постепенно надо отказываться от детдомов и деток, которые остались без опеки родителей, воспитывать в семьях.

Если в Даугавпилсе есть семьи, которые чувствуют готовность стать приёмной семьёй, можно звонить Председателю сиротского суда Инге Цауне, тел. 65424453 и члену сиротского суда Руте Велике, тел. 65476796

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 